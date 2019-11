Festa degli Alberi a Spoltore, bambini protagonisti

SPOLTORE – Nella struttura residenziale Montinope di Spoltore è stata celebrata questa mattina (21 novembre 2019) la Festa degli Alberi. Grandi protagonisti i bambini della Scuola dell’Infanzia nel Centro Urbano che hanno cantato agli ospiti della casa di riposo, prima di ascoltare a loro volta delle poesie recitate dagli anziani. Successivamente, la scena è stata tutta per un albero di Cipresso Macrocarpa piantato dai bambini nel giardino della struttura. Presenti Alberto Colazilli e Annalisa Petrucciani del Coordinamento Nazionale Alberi e Paesaggio Onlus (Co.Na.l.pa), il vice sindaco Chiara Trulli, l’assessore Roberta Rullo e il consigliere comunale Angela Scurti.

“Questo appuntamento” spiega Trulli “è solo il primo di un serie che interesserà diverse aree del territorio di Spoltore e si concluderà il 28 novembre, quando assieme al sindaco Luciano Di Lorito e agli altri amministratori daremo il via alla piantumazione di oltre 100 nuovi alberi. L’albero è la risposta migliore ai problemi ambientali che tanta preoccupazione stanno creando per il nostro futuro e per quello delle prossime generazioni”.