Igiene e cura della persona in RSA, webinar di Serenity: ecco quando

Si chiudono oggi le iscrizioni per l’iniziativa tenuta da tre infermiere professionali e che si svolgerà il prossimo 22 luglio dalle ore 14:00 alle 14:45

ORTONA – Nell’ambito del programma Serenity, ricco di iniziative “a distanza”, volto a supportare le strutture, il personale e coloro che si prendono cura delle persone fragili, viene proposto il webinar “Pratiche Igieniche in Sicurezza nell’Era Post Covid-19, dalla teoria alla pratica”, promosso da Serenity e tenuto da tre infermiere professionali il prossimo 22 luglio dalle ore 14:00 alle 14:45.

Iscrizioni su https://www.serenityprofessional.it/ entro domani 21 luglio.

“Serenity rappresenta da anni un partner affidabile e concreto per le case di riposo e i caregiver per la gestione dell’incontinenza e della cura della persona. In questi mesi di emergenza il team infermieristico Serenity si è dedicato con passione e dedizione al supporto del personale sanitario operante presso le RSA, duramente messo alla prova dall’emergenza sanitaria in corso” ha dichiarato Raffaella Ria, Sales Manager Institution & Nursing Homes di Serenity. “Questo webinar rappresenta un’ulteriore occasione per dimostrare concretamente la nostra vicinanza e per mettere a disposizione l’expertise e la professionalità del personale infermieristico Serenity”.

Le infermiere Serenity Agata Galvagno, Deborah Pitoia e Tiziana Piccolo offriranno una serie di indicazioni pratiche circa le corrette procedure per l’igiene delle persone fragili nel rispetto delle precauzioni standard, per la prevenzione del rischio biologico. Principalmente indirizzato al personale sanitario operante presso le RSA, l’iniziativa è estesa a chiunque possa essere interessato. Durante il webinar verranno, infatti, dati una serie di consigli concreti, utili per chi si prende cura di persone con problemi d’incontinenza.