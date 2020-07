Laura Ortu direttore sportivo delle Panthers per la stagione 20/21

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La società Panthers Roseto comunica di aver stipulato un accordo per la stagione 2020/21 con Laura Ortu, che ricoprirà il ruolo di direttore sportivo del club.

CHI É

L’innesto di Laura, sassarese di nascita e romana d’adozione, porta in dote alla nostra società una figura di rilievo assoluto nella pallacanestro femminile italiana, che vanta nel proprio ricchissimo curriculum esperienze a 360° in tutti i livelli del mondo cestistico. Da giocatrice ha vestito le canotte di 11 diversi club, tra i quali Brescia, Rovereto, Battipaglia, Marghera, Varese, Caserta e Livorno. Appese le scarpe al chiodo è stata allenatrice di gruppi senior e giovanili, ed ha avuto ruoli dirigenziali con Roma, Alghero e Orvieto. Ha ideato e promosso numerosi eventi di successo come la Lega del Mediterraneo, la Pink is Better League e l’EBR Stage Excellence, scuola di alta specializzazione femminile con allenatori di Serie A1. É sua la creazione di Basket Rosa, uno dei più importanti portali italiani di basket femminile. Lavora come talent scout presso la Starting Five Agency, gestendo numerose atlete italiane e internazionali.

PERCHE’ ROSETO?

“Sono felicissima di unirmi a una società in netta crescita, che sta dimostrando idee chiare e grande serietà nel portarle avanti. Non nascondo che la presenza di Franco Ghilardi, che è stato mio allenatore, ha avuto un ruolo fondamentale in questa scelta: credo sia la persona ideale per impostare un progetto tecnico importante e lavorare tanto sulla crescita delle giovani. La piazza di Roseto ha inoltre un potenziale incredibile per passione, cultura cestistica e possibilità di coinvolgere il pubblico: ci sono tutti gli ingredienti perché diventi un punto di riferimento anche per il basket in rosa. Il lavoro da fare è tantissimo, ma con basi così solide sono convinta che ci toglieremo grandi soddisfazioni dentro e fuori dal campo”.

PERCHE’ LAURA?

Il presidente Gianpaolo Pigliacampo: “Riteniamo prioritario crescere prima di tutto a livello societario e, dopo il fondamentale innesto del gm Del Governatore, avevamo bisogno di una persona che conoscesse bene il mondo del basket femminile e potesse dare un supporto anche tecnico a coach Ghilardi. Laura incarna alla perfezione queste caratteristiche e potrà consentire al nostro club di crescere in tanti ambiti, integrandosi al meglio in uno staff sempre più strutturato. Tra i nostri obiettivi più importanti c’è la costruzione di un settore giovanile di primo livello con reclutamento anche da fuori regione, e crediamo sia la persona giusta per aiutarci in questo senso. Siamo contentissimi di avere Laura nel nostro team, e convinti che il nostro lavoro assieme porterà dei frutti visibili a livello nazionale”.