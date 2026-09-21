Idrogeno verde, Campitelli: il Cnr promuove la strategia dell’Abruzzo

REGIONE – L’analisi pubblicata sulla rivista scientifica Energy Policy e firmata dal primo ricercatore del Cnr Antonio Zinilli conferma la correttezza del percorso intrapreso dalla Regione Abruzzo sul fronte della transizione ecologica e dello sviluppo dell’idrogeno verde. A sostenerlo è il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Campitelli, delegato all’Energia, commentando i dati riportati in un articolo del quotidiano Il Centro.

Secondo Campitelli, lo studio evidenzia come lo sviluppo dell’idrogeno in Europa proceda a velocità differenti e come soltanto i territori in grado di inserirsi tempestivamente nelle reti industriali e nei consorzi strategici possano evitare di restare ai margini della trasformazione energetica. In questo contesto, l’Abruzzo avrebbe saputo muoversi in anticipo grazie a una pianificazione mirata e all’attivazione di investimenti significativi, tra cui il progetto Arap da 25 milioni di euro nell’area ex Cotir tra Val di Sangro e Vasto.

“L’analisi del Cnr conferma che la scelta fatta dalla Regione era quella giusta. L’Abruzzo non è spettatore della transizione energetica, ma protagonista di un percorso che gli consente già oggi di ritagliarsi uno spazio a livello europeo”, afferma Campitelli.

Il report mette inoltre in risalto il ruolo delle risorse naturali regionali, come sole, vento e acqua, unite alla capacità di attrarre fondi del Pnrr, risorse pubbliche e investimenti privati. Una combinazione che, secondo il consigliere, favorisce la riconversione delle aree industriali dismesse, la crescita della ricerca e la creazione di nuova occupazione qualificata.

Particolare attenzione viene riservata alla Hydrogen Valley dell’asse Val di Sangro-Vasto-San Salvo, ai centri universitari di ricerca e alle partnership territoriali. “Il nostro obiettivo è coniugare sostenibilità ambientale e sviluppo economico. Il riconoscimento che arriva dal mondo scientifico conferma la concretezza del lavoro svolto e ci spinge a proseguire con determinazione lungo questa direttrice strategica”, conclude Campitelli.