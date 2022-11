TERAMO – Legare il mondo della scuola a quello del lavoro è diventata oggi un’esigenza contingente per veicolare i percorsi formativi a quelli lavorativi del nostro territorio. Il progetto “Icaro” è stato elaborato dai docenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Alessandrini-Marino” di Teramo Luca Di Carlo, Giorgia Di Vincenzo e Pietro Galantini, e sostenuto dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Manuela Divisi, per rispondere alle esigenze delle aziende del luogo, mediante percorsi formativi aggiuntivi che verranno strutturati in sinergia tra la scuola e le aziende.

Per queste ragioni è stato organizzato un “Evento/Incontro” per il giorno 2 dicembre 2022, alle ore 16:00, presso l’Auditorium dell’Istituto in via San Marino n. 12. Le aziende interessate avranno la possibilità concreta di esporre ai referenti dell’Istituto le necessità per figure professionali, divisi per aree tematiche. I suddetti referenti, dopo aver raccolto le richieste, provvederanno ad organizzare corsi in presenza, per una formazione specifica in base alle richieste presentate.

L’invito è esteso a tutte le aziende del territorio, che, pur se non sono state contattate direttamente, ma comunque interessate, possono inviare una richiesta di adesione all’Incontro in oggetto al seguente indirizzo mail: iisalessandrinimarino.icaroformazione@iisteramo.edu.it