“365 giorni no alla violenza sulle donne”, evento a Pescara il 25 novembre

PESCARA – Nel corso della conferenza di questa mattina presso la Sala della Giunta di Palazzo di città, l’assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio, le rappresentanti delle Associazioni e gli stakeholders, intervenuti per offrire il proprio contributo, hanno presentato il programma completo delle iniziative promosse dall’Amministrazione in occasione della celebrazione della “Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza contro le donne” che inizieranno venerdì il 18 novembre. All’incontro di questa mattina hanno partecipato la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Maria Luigia Montopolino, e il consigliere comunale e Presidente della Commissione Statuto, Claudio Croce.

Quest’anno gli eventi sono proposti da tutte le associazioni che hanno voluto condividere la loro visione della violenza di genere coinvolgendo tutte le categorie sociali, come i giovani studenti, gli anziani, i disabili, impegnati nel duplice ruolo di comunicatori e destinatari del messaggio. Gli eventi spazieranno nei più molteplici linguaggi: da quello sportivo a quello teatrale, passando per i laboratori esperienziali e convegni con esperti di settore.

Il programma culminerà il 25 novembre alle ore 21.00 presso il cinema teatro Circus di Pescara, con una serata spettacolo in cui ci sarà ospite d’onore Irene Grandi, che rilascerà un’intervista sul tema e sarà protagonista di un mini set delle sue canzoni più conosciute. L’iniziativa sarà dedicata al tema della violenza sulle donne e vedrà la partecipazione della giornalista Alda D’Eusanio, di Luca Pompei e di Tiziana Di Tonno. La Direzione artistica e la conduzione è affidata a Paola De Simone di “Rete8 Matinèè”. L’evento è gratuito, come tutti gli altri, e la prenotazione è obbligatoria su www.eventbrite.it

Tutte le date degli eventi e i programmi sono disponibili e scaricabili sul link https://365no.comune.pescara.it

“Quest’anno ho voluto coinvolgere in modo massiccio le associazioni e la cittadinanza – ha dichiarato Adelchi Sulpizio – affinché possiamo dire tutti, a gran voce, per 365 giorni l’anno, “No alla violenza sulle donne”, come recita l’hashtag del logo che ho lanciato negli anni passati. Con queste iniziative vogliamo divulgare un messaggio chiaro: non ci si ricorda solo il 25 novembre di contrastare questo triste fenomeno, ma la soglia di attenzione deve essere alta tutto l’anno. Per questo motivo le iniziative organizzate dalle associazioni si svolgeranno durante i mesi di novembre e di dicembre, con richiami e approfondimenti durante l’anno. La prevenzione è fondamentale per contrastare la violenza di genere, per questo ho invitato molte associazioni in questo progetto, molte delle quali hanno risposto con entusiasmo. Proprio per la prevenzione sono fondamentali il Centro Antiviolenza Ananke e il Centro Ascolto uomini maltrattanti – Itinere che ogni giorno forniscono supporto alle donne e compiono un’azione sinergica di supporto alle donne vittime di violenza. Come sapete l’azione condotta è anche quella di fare prevenzione, affiancando e ascoltando gli uomini maltrattanti. Un caloroso ringraziamento va a tutte le associazioni e ai portatori d’interesse, oltre che allo staff delle Politiche Sociali che hanno reso possibile la realizzazione e la diffusione di tutte le iniziative”.