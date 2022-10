“I soldati ebrei nell’armata di Anders” inaugurazione mostra a Giulianova

GIULIANOVA – Sarà visitabile dal 23 al 30 ottobre, nel Loggiato Riccardo Cerulli di piazza Belvedere, la mostra “I soldati ebrei nell’armata di Anders – Dalla Polonia in Israele”, patrocinata dall’ Amministrazione Comunale e organizzata dal ricercatore storico Walter De Berardinis in collaborazione con l’ Associazione nazionale delle Famiglie dei combattenti polacchi in Italia.

Domenica prossima, 23 ottobre, la cerimonia inaugurale, alla presenza dell’Ambasciatrice della Repubblica Polacca in Italia Anna Maria Anders. I saluti istituzionali sono in programma per le 11, in sala Buozzi. A seguire, il taglio del nastro nel Loggiato Cerulli.

La mostra, che consta di diversi pannelli e documenti storici, propone anche la proiezione di un video di circa 30 minuti. Ancora domenica, alle 12.30, si terrà lo scoprimento, nel cimitero comunale, della targa, nella sua collocazione definitiva, in ricordo delle coppie miste sposatesi a Giulianova tra il 1945 e il 1955. Saranno presenti le famiglie giuliesi discendenti dei soldati polacchi per l’apposizione di una corona.

Quindi, la visita al campo d’ onore dove furono sepolti, e riesumati negli anni ’50, i soldati polacchi caduti durante la liberazione dell’Abruzzo e delle Marche.