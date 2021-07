I° Memorial Italcaccia Pescara in ricordo di Bruno Italiani

CITTÁ SANT’ANGELO – Più di 100 persone e tantissimi partecipanti, provenienti da tutto l’Abruzzo, per l’iniziativa che si è svolta, nei giorni scorsi, a Città Sant’Angelo, in memoria del socio Italcaccia Bruno Italiani, prematuramente scomparso a causa del virus Covid.

Lacrime e sorrisi al memorial organizzato dall’Italcaccia sezioni comunali di Elice e Villa Cipressi, coordinati dal suo Presidente provinciale Gabriele Ermesino e che ha ricevuto anche il saluto dei sindaci dei due Comuni coinvolti: Matteo Perazzetti e Gianfranco De Massis. “Una giornata per ricordare un caro amico” ha confessato Gabriele Ermesino, “nel modo che ha lui piaceva di più, quello di vedere gli ausiliari al lavoro. Per questo mi sento di ringraziare, anche a nome delle due associazioni che rappresento, tutti i partecipanti che con coraggio hanno sottratto il loro prezioso il tempo agli impegni di lavoro e di famiglia per non mancare a questa manifestazione dedicata ad un cacciatore cinofilo, onesto e leale”. Ad Ermesino ha fatto, poi, eco il presidente Regionale Italcaccia Francesco Verì che ha aggiunto: “Un momento di aggregazione importante, anche per il sostegno che si è voluto dare alla famiglia”.

Presenti alla manifestazione, infatti, anche la moglie, le figlie ed alcuni parenti del compianto Bruno ai quali, la sezione comunale di Elice, ha donato, in ricordo, una targa commemorativa. L’iniziativa è stata molto sentita e commovente ancor di più quando, una delle figlie, ha voluto ricordare il proprio papà leggendo una lettera i cui si sottolineavano tutti i bei momenti trascorsi insieme e la passione della caccia condivisa con tutti gli amici dell’associazione Italcaccia.

A rendere omaggio alla manifestazione erano presenti anche i sindaci di Città Sant’Angelo ed Elice, Matteo Perazzetti e Gianfranco De Massis nel tratteggiare il ricordo dell’amico prematuramente scomparso.

La gara cinofila, giudicata da Ermesino Gabriele e Pasqualino Treccia, si è conclusa con l’immissione di n.60 capi di selvaggina a scopo di ripopolamento e con la seguente premiazione:

CATEGORIA CACCIATORI

1 – Egidio Berardinucci con il S.I. Ariel;

2 – Nicolino Rapini con il P.I. Etna;

3 – Giuseppe Giansante con il K. Black;

4 – Remo Mercuri con il K. Aris;

5 – Mario Di Quinzio con il K. Jango;

6 – Giulio Diodato con il S.I. Scilla;

7 – Mario Parlione con il S.I. Selly;

8 – Ugo Taglieri con il S.I. Nina

9 – Pasqualino Romanelli con il S.I. Argo;

10 – Luca De Leonibus con il S.I. Rita;

11 – Pasqualino Sagazio con il S.I. Tim

CATEGORIA INGLESI GARISTI

1 – Elio D’Onofrio con il P.I. India

2 – Mario Valli con il S.I. Thor

CATEGORIA CONTINENTALI GARISTI

1– Luca Centorame con il K. Magan;

2 – Giulio Diodato con il Dr. Taro

MIGLIOR SOGGETTO IN ASSOLUTO

1 – Egidio Berardinucci con il S.I. Ariel.

Al termine è stata particolarmente gradita la porchetta, di produzione locale, innaffiata da bibite di ogni tipo.