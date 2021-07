Castelnuovo Vomano, calciomercato: le ultime operazioni

CASTELNUOVO VOMANO – Il Castelnuovo Vomano comunica l’ufficializzazione di un’altra importante conferma nel reparto arretrato; vestirà infatti la maglia neroverde anche nella prossima stagione di serie D il portiere Vittorio Natale, classe 2001. Nonostante la giovane età questo sarà già il quarto campionato di serie D per Vittorio Natale che, dopo la stagione a Francavilla e quella a Campobasso, ha disputato l’ultimo campionato da protagonista col Castelnuovo Vomano.

LE ULTIME OPERAZIONI DI MERCATO

Confermato, anche per la prossima stagione di serie D, la coppia di difensori centrali Terrenzio e Casimirri. Per Francesco Terrenzio e Andrea Casimirri sarà quindi la terza stagione in neroverde, dopo aver già guidato insieme la difesa sia nella vincente cavalcata che ha portato alla vittoria del campionato di Eccellenza, nella quale per buona parte della stagione il Castelnuovo Vomano è stato la difesa meno battuta d’Italia, che nello scorso campionato di serie D in cui hanno anche realizzato un gol a testa.

Ufficializzato la conferma, anche per il prossimo campionato di serie D 2021/22 dell’attaccante Stefano D’Egidio, pezzo pregiato del proprio reparto offensivo. Nonostante le importanti offerte ricevute, D’Egidio, dopo esser stato protagonista sia nel vittorioso campionato di Eccellenza di 2 anni fa che nella scorsa stagione in serie D, nella quale ha realizzato 12 reti, ha voluto continuare a sposare l’importante progetto del Castelnuovo Vomano per la terza stagione consecutiva per dare il suo contributo all’ambizioso campionato che la società vuole disputare.

Ufficializzato le prime due conferme di giocatori per il prossimo campionato; si tratta dei due fratelli Leonardo e Lorenzo Emili. Leonardo, centrocampista centrale classe 2001, ha collezionato già 6 presenze nella scorsa stagione, mentre Lorenzo, trequartista classe 1997, già tra i principali fautori della vittoria del campionato di Eccellenza due stagioni fa, è stato uno dei maggiori protagonisti del primo campionato in serie D dei neroverdi realizzando 6 reti e fornendo diversi assist.