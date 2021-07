RipattoniArte 21 – Inventori del Futuro: il programma completo

Dal 25 luglio al 1 agosto torna “RipattoniArte 21” tra arte, musica e cultura nel cuore dell’antico borgo in provincia di Teramo

BELLANTE – Si svolgerà dal 25 luglio al 1 agosto prossimi la 15° edizione di “RipattoniArte 21” che, come da tradizione, porterà i visitatori tra arte, musica e letteratura. “Il modo migliore per predire il futuro è crearlo”. Questa citazione, che alcuni attribuiscono ad Abramo Lincoln, è per noi un atteggiamento valido” spiega la Direzione Artistica del festival, anche quest’anno affidata a Gianni Melozzi.

“Per l’edizione 2021 di “RipattoniArte” abbiamo pensato al “futuro” come tema conduttore. Il concetto di futuro è sempre stato importante e necessario per la mente umana, ma assume particolare significato in un’epoca come la nostra, piena di incognite che gravano sul presente, contraddistinta da esperienze uniche nella loro concretezza e simili nell’emotività, caratterizzata da momenti contraddistinti da paura soverchiante e attese infinite. Con il consueto approccio multidisciplinare e divulgativo, proviamo ancora una volta a “rovesciare” i punti di vista uscendo dall’isolamento e recuperando gli spazi e l’ambiente esterno disegnando i possibili scenari che ci attendono in campo artistico, umanistico, culturale, senza dimenticare che per guardare al domani bisogna conoscere il passato” prosegue la nota.

“Un ringraziamento particolare e sentito va al Consiglio Direttivo del Consorzio BIM sempre vicino ai talenti del territorio, alla Fondazione Tercas, per la fiducia e per gli stimoli a cercare di rendere l’evento ogni anno più bello; al Comune di Bellante e al Sindaco Giovanni Melchiorre per la disponibilità e la partecipazione; a tutti i collaboratori, gli artisti e i volontari per le energie e l’entusiasmo con cui contribuiscono alla realizzazione di “RipattoniArte”: una piccola grande comunità” conclude la Direzione Artistica. “Tra le perle di questo borgo millenario, una particolare considerazione va all’Associazione Pro Loco e al suo Presidente Alberto Santori, senza di essi questa manifestazione non si potrebbe realizzare. Donne e Uomini uniti da una costante di amore verso un luogo, con il suo genius artistico, e tra essi stessi. Un esempio del “nostro essere cultura”, semplice ed efficace. Questa è la Pro Loco di Ripattoni”.

“RipattoniArte si conferma uno degli eventi più attesi e seguiti nel panorama culturale, artistico e musicale della nostra regione proponendo, ancora una volta, una serie di appuntamenti che richiameranno, all’interno del borgo antico, tanti appassionati e visitatori. Non possiamo quindi che ringraziare, per la passione ed il grande impegno profuso, gli amici della Pro Loco di Ripattoni, gli organizzatori e la Direzione Artistica della kermesse e quanti, ogni anno, rendono possibile questa “magia” tutta nostra di “RipattoniArte”, che anima e da vita al cuore pulsante del nostro territorio” dichiarano il primo cittadino di Bellante, Giovanni Melchiorre, e il Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura, Manifestazioni e Turismo, Teresa Di Berardino.

PROGRAMMA DELLA 15^ edizione “RIPATTONI ARTE 21” – “INVENTORI DEL FUTURO” 25 luglio – 1 Agosto 2021

Domenica 25 luglio

Ore 18.30 – Inaugurazione e apertura mostre

Presentazione del Libro “La stele di Bellante Voce tangibile di una storia lontana” a cura di Paola Di Felice

Ore 21.00 – Spettacolo “…….dormono sulla collina” due interpretazioni dell’antologia di Spoon River (Fabrizio Medori e Roberto Di Donato)

Ore 22.30 – Premiazione del concorso scolastico

“D.P.C.M.: Distruggiamo il pessimismo cosmico moderno” a cura della Consulta Provinciale degli Studenti di Teramo

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Lunedì 26 luglio

Ore 18.00 – Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: “Le Geometrie di Kandisky”

laboratorio di racconti e pittura sulle orme dell’astrattismo (Margherita Diodati, Brunella Ruffini e Giuliana Di Felice)

Ore 21.00 – Spettacolo “O Sol tà alto”

libermente ispirato al romanzo “Jubiaba” di Jorge Amado

(Roberto Di Donato attore, Mauro Baiocco al flauto, Frank Jardilino al trombone, Emilio Ioannacci alla chitarra, Nichi Barulli alle percussioni e Alessio Fratoni al contrabasso)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Martedì 27 luglio

Ore 18.00 – Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: Laboratorio artistico con

materiali di riciclo a cura dell’associazione A Piccoli Passi

Ore 20.00 – Artisti di strada

Ore 21.00 – Concerto “Giovani all’Opera” tenuto dai partecipanti al workshop di canto lirico a cura di ACS- arte in canto

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Mercoledì 28 luglio

Ore 18.00 – Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: Spettacolo teatrale “Vi

porto in un Bel posto” di Marili De Dominicis “Un viaggio intorno all’arte per piccoli e grandi sognatori”

Ore 20.00 – Artisti di strada

Ore 21.00 – Concerto – spettacolo “Sonatemi un balletto” Associazione culturale

Della Noce musica, Gruppo strumentale Ars Antiqua e danze storiche Venus

Ore 21.30 – Presentazione del libro “Linea di confine” di Giampiero Marcocci

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Giovedì 29 luglio

Ore 18.00 – Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: “Costruiamo il Mostro

Mangiapaura” a cura dell’associazione Piccoli passi

Ore 20.30 – Presentazione del libro “Dimmelo adesso” di Caterina Falconi –

Valletti editore Firenze

Ore 21.00 – Spettacolo artisti di strada

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Venerdì 30 luglio

Ore 18.00 – Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: Incontri con l’autore: presentazione del libro “Fiorellina” casa editrice ArtemiaK Maratona di lettura “Noi siamo il futuro” con Teramo Children e Nati per leggere

Ore 20.30 – Spettacolo artisti di strada

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Sabato 31 Luglio

Ore 18.00 – Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: “Kamishamme” con Paola Cipriani

Ore 21.00 – XIII Concorso internazionale Concerto dei Finalisti a cura di ACS- arte in canto

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Domenica 1 Agosto

Serata dedicata la ricordo di Antonella Di Emidio

Ore 18.00 – Laboratori e Workshop per bimbi e ragazzi: Tanto per cambiare:

travestimenti e salti per le vie del Borgo con gli artisti di Strada

Ore 20.30 – Spettacolo teatrale “Cuore,

Mente, Mano” con Mariangela Celi

Ore 22.00 – Concerto “Carl Fanini” trio

Con Roberto Lanciotti alle tastiere, Glauco Di Sabatino alla batteria