History Life Onlus, consegnate a Spoltore 11 borse di studio

SPOLTORE – Cerimonia di consegna per le 11 borse di studio messe a disposizione dalla History Life Onlus ai ragazzi della scuola media Dante Alighieri di Spoltore. Le modalità dell’assegnazione sono state decise dai docenti in collaborazione con l’associazione e l’amministrazione comunale di Spoltore. A consegnare i diplomi ai premiati il presidente della History Life Federico Storti, il preside Bruno D’Anteo, il sindaco di Spoltore Luciano Di Lorito, l’assessore alla cultura Roberta Rullo, i consiglieri Valentina Conti e Angela Scurti.

I fondi per le borse di studio sono stati raccolti dalla Onlus grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Pallacanestro, che ha messo a disposizione memorabilia da vendere all’asta: per questo motivo ha inviato una nota di slauto anche Giovanni Petrucci, presidente della Fip, assente per impegni istituzionali ma che ha promesso di salutare i ragazzi di Spoltore in una delle future occasioni.

“Conoscere è l’unico modo di essere liberi” ha ricordato ai ragazzi il primo cittadino. Questi i nomi dei ragazzi premiati: Martina Scorrano, Lorenza Provico, Alessandra Mieli, Nicole Maria Lo Russo, Samuele Di Filippo, Lorenzo De Vincentis, Simone Arena, Cristian Bora, Graziano Benedetta Maria, Melissa Pierdomenico, Giada Mazzocchetti.