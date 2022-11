Hi!Network in Abruzzo con la tappa all’Hotel Hermitage di Silvi Marina

SILVI MARINA – Hi!Founders, la Community di riferimento per le startup e i founders di tutta Italia, co-fondata da Daniele Mogavero, Nicola Mei e Giulietta Minucci sbarca finalmente in Abruzzo con l’evento Hi!Network, con l’obiettivo di diventare la principale occasione di incontro per aziende innovative del territorio. Dopo aver organizzato numerosi eventi tra Milano, Torino, Bologna, Firenze e Lucca, Hi!Network debutta in Abruzzo grazie alla grinta di Cristian Gambino, giovane imprenditore locale fondatore di Daxed, startup che innova il settore dell’eCommerce e al contributo di Nicola Mei, networker di professione e già co-organizzatore, tra l’altro, dell’evento di respiro nazionale Italian Startup Network. L’Abruzzo è una regione che ospita molte startup e PMI innovative, realtà che hanno fatto di innovazione e sperimentazione tecnologica le loro keywords. Spesso però le occasioni di incontro e i canali di comunicazione impediscono che i player di questo ecosistema possano conoscersi, contaminarsi a vicenda e creare nuove opportunità di sinergie e sviluppo.

Hi!Network nasce proprio con l’intento di mettere in contatto le startup locali ed i founders portando nel territorio il concetto di Business Networking, offrendo un’occasione unica di incontro, confronto, pareri professionali e soluzioni innovative. Ma non solo! Il mix di give back, nascita di nuove sinergie, crescita professionale e personale grazie a nuovi incontri è ciò che attrae i partecipanti. La presente edizione, la prima di una lunga serie che vedrà Hi!Network Abruzzo diventare un incontro periodico dalle grandi potenzialità ed effetti sul territorio, prevede circa 70 persone raccolte in una location esclusiva, a parlare di business, idee, collaborazioni e molto altro.

L’iniziativa vede la partecipazione attiva di vari operatori dell’ecosistema imprenditoriale Abruzzese e non, dove verranno affrontate tematiche fondamentali legate al fare impresa e startup da relatori esperti e selezionati, tra cui l’intervento esclusivo di Andrea Giannangelo, Founder & CEO di Iubenda S.r.l., startup che si occupa di data law compliance con circa 100,000 clienti in 100 paesi, la quale ha completato una exit plurimilionaria posizionandola ai vertici mondiali del mondo startup del 2022. Vieni a conoscere i Partners dell’evento: Mokka Studios S.r.l., Synergie S.p.a., Geminit S.r.l.

L’evento sarà trasmesso a livello nazionale tramite copertura video e fotografia professionale del nostro Content Partner ed accoglierà alcuni player istituzionali della Provincia di Teramo e della Regione Abruzzo, tra cui il Presidente della Provincia di Teramo, i sindaci di Silvi Marina e di Roseto, la CNA di Teramo, la Camera di Commercio Gran Sasso d’Italia, Confindustria Giovani di Teramo.

Appuntamento mercoledì 14 Dicembre 2022 ore 18.00 presso l’Hotel Hermitage di Silvi Marina.