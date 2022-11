The Original NewPort Gospel Singers OdV-EtS, concerto gospel a Pescara

PESCARA – Venerdì 18 novembre 2022 a Pescara, alle ore 21.00, presso la Parrocchia S. Andrea in Piazza S. Andrea a Pescara, torna il consueto appuntamento del “Progetto del Cuore”, giunto alla sua tredicesima edizione: la Formazione corale “The Original Newport Gospel Singers” di Pescara dara’ vita ad un emozionante e straordinario Concerto Gospel le cui voci si uniranno in segno di solidarietà per il reparto di U.O.di Pediatria dell’Ospedale di Pescara

Il Progetto del Cuore, ideato e promosso annualmente dalla medesima Organizzazione di Volontariato, consiste nel prestare la propria voce al racconto di una storia significativa e/o al supporto di una buona causa mediante un concerto gospel con relativa libera raccolta di offerte.

Esso prende forma e persegue il suo obiettivo di Solidarietà grazie alla numerosa e generosa partecipazione di amici e appassionati di questo genere musicale. Dopo il grande successo delle passate edizioni (con donazioni ai reparti di Terapia intensiva neonatale, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica), anche quest’anno l’Associazione di Volontariato, presieduta da Monica Marino, desideraindirizzare la propria attenzione alle esigenze del reparto U.O. Pediatria di Pescara, con l’obiettivo ambizioso di donare poltrone confortevoli che potranno essere utilizzate dai genitori durante l’assistenza ai propri figli ricoverati, in particolar modo durante la loro permanenza notturna.

L’evento si svolge nel ricordo e nel rispetto del desiderio del Presidente Fondatore Erminio Marino, medico Anestesista-Rianimatore del medesimo nosocomio, scomparso nel 2017, il quale per ben undici anni, è stato guida e promotore delle iniziative di solidarietà della stessa Associazione. La direzione artistica e corale è affidata a M° Mariagrazia Palusci. L’esecuzione corale è accompagnata musicalmente da Davide Martinelli (Piano), Francesco D’Alessandro (Basso) e Francesco Troiano (Batteria) Il canto Gospel coinvolge lo spettatore in un viaggio denso di emozioni e condivisione, i cui i valori caratterizzanti sono: speranza e fratellanza, amore ed energia , gioia e preghiera.

Ingresso e contributo sono liberi.