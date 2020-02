Chieti, al Teatro Marrucino va in scena Hamlet

Il 15 febbraio al Teatro Marrucino lo spettacolo con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio, liberamente tratto dall’opera di Shakespeare

CHIETI – Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio saranno dal 15 febbraio protagonisti in teatro con Hamlet per la regia di Francesco Tavassi. Hamlet, di Alessandro Angelini e Antonio Prisco, è liberamente tratto dalla grandiosa opera di William Shakespeare; prodotto dal TSA Teatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Francioni Produzioni, Fattore K e distribuito da Savà Produzioni Creative.

In tutto il panorama dei personaggi Shakespeariani non esiste un eroe più moderno di Amleto. Questo perchè già diversi secoli prima della nascita della psicanalisi, Amleto s’impone come un personaggio dalla psiche profonda e complessa. La sua battaglia, prima ancora che col mondo esterno, è interiore e quindi attuale.

Non devono trarre in inganno le armi, il regno di Elsinore, il linguaggio d’altri tempi; Amleto vive e si nutre ad ogni rivisitazione del tributo che si paga ai capolavori; adattandolo non se ne scalfisce il valore, semmai lo si rinnova.

Ad ogni rivisitazione il suo mito cresce, si scoprono nuove aderenze alla contemporaneità e s’accresce la precisione della sua spada perchè penetri con maggior precisione. Nella sua incapacità di scegliere – nel subire il peso fisico e terreno che deriva da tali indecisioni – nell’isolamento che arriva a sfiorare la follia, Amleto è un personaggio dei giorni nostri. Un uomo imprigionato nella sua condizione, simile in tutto e per tutto a quelli che s’incontrano lungo i marciapiedi delle nostre città.

Uomini di ogni età e ceto sociale, incapaci di reagire alle avversità che li hanno presi di mira, paralizzati in attesa di un evento che li strappi alla loro condizione e li faccia ripartire, animati dal desiderio di rivalsa verso la società che li ha declassati, la donna che li ha delusi. Dagli affetti che avrebbero dovuto proteggerli.

In scena con Giorgio Pasotti (Amleto) e Mariangela D’Abbraccio (Geltrude) ci saranno Claudia Tosoni (Ofelia), Gerardo Maffei (Re Claudio e lo Spettro), Rosario Petix (Polonio), Pio Stellaccio (Laerte), Andrea Papale (Guildersten) e Salvatore Rancatore (Rosencrantz).

Il calendario

15-16 febbraio – Teatro Marrucino di Chieti

18 febbraio – Teatro Comunale di Cagli (PU)

24 febbraio – Teatro Duse di Bologna

23 marzo – Teatro dei Fluttuanti di Argenta (FE)

24 marzo – Teatro Colosseo di Torino

27 marzo – Teatro Politeama di Catanzaro

28-29 marzo – Teatro ABC di Catania

31 marzo – Teatro Rosso di San Secondo di Capo D’Orlando (ME)

2 aprile – Teatro Comunale di Carlentini (SR)

3-4-5 aprile – Teatro ABC di Catania

16 aprile – Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

17 aprile – Teatro Persiani di Recanati (MC)

18 aprile – Teatro Talia di Tagliacozzo (AQ)

23-24 aprile – Teatro Comunale dell’Aquila

I biglietti sono disponibili nei punti vendita abituali e nelle biglietterie dei teatri