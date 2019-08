Triangolare Vastese, Pescara, Pineto: info e biglietti

VASTO – Mercoledì 14 agosto con inizio ore 19:30 allo Stadio Aragona di Vasto si svolgerà un triangolare con Vastese, Pescara e Pineto. Sono in vendita i tagliandi per accedere all’impianto e seguire il triangolare. I biglietti sono disponibili on line sul circuito DiyTicket e presso la sala stampa dello stadio Aragona di Vasto con accesso in via San Michele dalle ore 11:00 alle ore 13:00 o al botteghino stadio il giorno gara.

Di seguito i prezzi:

Curva d’Avalos 5 euro

Distinti 8 euro

Tribune laterali 12 euro

Curva Tobruk (ospiti) 10 euro