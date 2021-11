Guardiagrele, proseguono i lavori nella zona di Colle Barone

Guardiagrele il bene in comune: “Soddisfatti per un’opera finanziata e bandita dalla nostra amministrazione. 1.180.000,00€ dai fondi Masterplan stanziati dalla Regione con il Presidente D’Alfonso”

GUARDIAGRELE – “Siamo soddisfatti dell’andamento dei lavori in corso nella zona di Colle Barone, sulla storica frana che coinvolge la località e che i residenti attendevano da tempo”.

Così il gruppo politico “Guardiagrele il bene in comune” in merito ai lavori appaltati a Colle Barone per la soluzione del problema della frana in quella località, finanziati con fondi ottenuti dall’amministrazione comunale 2015-2020.

“Si tratta – sottolinea la nota – di un finanziamento di 1.180.000,00 euro e le opere sono state bandite e finanziate durante il nostro mandato amministrativo sui fondi Masterplan stanziati dalla Regione con il Presidente D’Alfonso. Siamo soddisfatti di questo risultato e anche del fatto che questi lavori avranno anche un seguito grazie all’ulteriore finanziamento di 2.170.000,00 euro ottenuto nel febbraio di quest’anno grazie al nostro progetto e alla nostra richiesta al Ministero. Finalmente i cittadini di Colle Barone e la Città tutta potranno vedere risolto il rischio idrogeologico presente nella zona attraverso le opere in realizzazione”.

Grazie all’attività portata avanti negli anni scorsi, il fronte franoso di quella zona della città che metteva in pericolo anche le abitazioni deI residenti, ha ottenuto quasi 3 milioni e mezzo di euro che in queste settimane vengono tradotti in lavori.

“Chiediamo – conclude la nota – alla amministrazione attuale di continuare a portare avanti progetti e finanziamenti ereditati con velocità e senza esitazioni per evitare di perdere importanti risorse e opportunità per il bene comune della Guardiagrele”.