San Giovanni Teatino, donati buoni spesa ai Servizi Sociali del Comune

L’Associazione Anteas Teatina dona 30 buoni spesa da 30 euro ai Servizi Sociali del Comune di San Giovanni Teatino come gesto di solidarietà a favore delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19

SAN GIOVANNI TEATINO – Bel gesto di solidarietà da parte dell’Associazione Anteas Teatina che, questa mattina, ha donato ai Servizi Sociali del Comune di San Giovanni Teatino 30 buoni spesa del valore di 30 euro ciascuno, da spendere nel settore carne del Supermercato Conad di San Giovanni Teatino.

La delegazione che ha incontrato il Sindaco Luciano Marinucci, era composta da Giuseppe Dell’Olivastro, Presidente dell’Associazione Anteas Teatina, Romeo Lizza, Segretario Anteas, Cicolini Agostino, Coordinatore FNP CISL Chieti, e Sabatino Luciani, Segretario RLS FNP di San Giovanni Teatino. I buoni sono destinati alle persone che si trovano maggiormente in difficoltà seguite dai Servizi Sociali del Comune.

“Giuseppe dell’Olivastro è un mio collega in pensione della Asl – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – ed è sempre stato disponibile e impegnato nel sociale. Anche in questa occasione non si è dimenticato di me e ha voluto omaggiare il Comune di San Giovanni Teatino attraverso l’associazione che rappresenta, molto attiva nella solidarietà. All’Anteas Teatina vanno i ringraziamenti da parte mia e dell’intera Amministrazione Comunale per lo splendido gesto”.