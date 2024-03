Corso di Reportage audiovisivo per l’Abruzzo: bando di selezione e Open Day

Il corso è rivolto a candidate e candidati dai 18 ai 27 anni, in possesso del diploma superiore. Open Day l’8 marzo

REGIONE – È online il bando di selezione al corso triennale 2024/2027 di Reportage audiovisivo attivato dalla sede Abruzzo del Centro sperimentale di cinematografia – Scuola Nazionale di Cinema, tra le più antiche e prestigiose scuole di cinema del mondo, da oltre 85 anni luogo di formazione d’eccellenza per generazioni di protagonisti del cinema italiano e internazionale.

Il corso di Reportage audiovisivo dal 2023 ha una direzione didattica rinnovata, affidata alla giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi, ed è rivolto a candidate e candidati dai 18 ai 27 anni, in possesso del diploma superiore.

I programmi didattici del CSC – Scuola Nazionale di Cinema si articolano nell’arco di un triennio e hanno l’obiettivo di offrire un percorso completo che coniuga ricerca e sperimentazione, stimolando al massimo grado i processi di collaborazione tra tutte le componenti tecniche e artistiche. Il corso di Reportage audiovisivo ha come obiettivo la formazione di figure pronte ad affrontare il racconto giornalistico in tutte le sue forme di espressione: da quelle più tradizionali – video, radio, carta stampata – a quelle di recente introduzione come i reportage narrativi in formato podcast o di longform. Il titolo di studio rilasciato al termine degli studi è equipollente alla laurea triennale L-03 (D.A.M.S.).

La Scuola Nazionale di Cinema invita tutti i giovani interessati a candidarsi per l’accesso al corso di Reportage audiovisivo a partecipare all’open day che si terrà l’8 marzo 2024 alle ore 11:00 presso la sede centrale di Roma, in via Tuscolana 1520. L’appuntamento è previsto in Aula Magna con un incontro per la presentazione del nuovo Bando di Selezione triennio 2024/2027 e dell’offerta formativa dei corsi triennali.

Durante l’open day ci sarà la possibilità di incontrare i docenti e lo staff della Scuola per parlare di nuove professioni creative e di opportunità di lavoro, ricevere informazioni sulle selezioni per accedere ai corsi, sui percorsi formativi e sui programmi didattici, dialogare con allievi ed ex allievi del CSC, visitare le aule dove hanno studiato e insegnato i grandi protagonisti del nostro cinema.