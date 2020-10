Greta Tamasauskaite è una nuova giocatrice della Panthers Roseto

Ghilardi: “Rappresenta una grande addizione per noi, essendo una delle giocatrici lituane più importanti in assoluto: dovrà essere brava a calarsi in questa nuova realtà”

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La società Panthers Roseto comunica di aver perfezionato l’ingaggio di Greta Tamasauskaite, guardia lituana classe 1994 di 177 cm, che si unisce al roster biancazzurro per la stagione 2020/21.

Giocatrice di pedigree internazionale, che ha svolto tutta la trafila delle nazionali giovanili lituane, la neopantera ha alle spalle una lunga militanza nel massimo campionato del suo Paese, venendo inserita due anni fa nel quintetto ideale della competizione tirando con il 42% da 3 punti, e partecipando anche alla Lega Baltica. Quella a Roseto sarà la seconda esperienza all’estero, dopo l’anno passato trascorso in Irlanda con il Cork.

Il commento di coach Franco Ghilardi: “Greta è una specialista, una tiratrice pura. Rappresenta una grande addizione per noi, essendo una delle giocatrici lituane più importanti in assoluto: dovrà essere brava a calarsi in questa nuova realtà, ma sono molto fiducioso visto anche il suo ottimo inserimento in questi primi giorni di lavoro. La curiosità di vederla all’opera è tanta, pur sapendo che ci vorrà un po’ di tempo essendo reduce da un periodo di inattività”.

Greta, che ha recentemente cambiato il proprio cognome in Staseliene per matrimonio, esordirà nell’amichevole di oggi contro il Magic Chieti.