Granfondo Mtb Campo di Giove 2022: la classifica

A Campo di Giove l’omonima Granfondo del circuito Mtb Abruzzo Cup: ragguardevole successo per la quinta edizione della ripartenza

CAMPO DI GIOVE – Con notevole partecipazione (oltre 150 gli iscritti) è tornata agli onori delle cronache dopo un biennio consecutiva di pausa a causa dell’emergenza sanitaria nazionale, la Granfondo Mtb Campo di Giove appartenente al circuito Mtb Abruzzo Cup.

Un’iniziativa apprezzabile sotto molti aspetti e ben orchestrata per la quinta volta dagli organizzatori del Bike Shock Team che ha permesso ai partecipanti di prendere parte sul percorso unico granfondo di 45 chilometri sviluppato tra i pendii e gli altopiani dei comuni di Campo di Giove e Cansano, caratterizzato dai paesaggi di natura incontaminata e selvaggia offerti del Parco Nazionale della Maiella e dalla Macchia di Secina.

Nonostante le salite e i vari dislivelli, la vittoria si è risolta in un duello in volata nella quale ha prevalso il campione italiano marathon Luigi Ferritto (biker campano in forza al Team Giannini) avendo la meglio sul reatino Franco Casella (Dama Pasolini Bikepro), staccato di 6 minuti il pescarese di Nocciano Manuel Scipione (Dama Pasolini Bikepro) che ha completato il podio.

Al femminile Karin Sorgi (Lineaoro Bike Avezzano), Rosalba Caldarola (Like Mtb), Emanuela Santese (Functional Fit), Martina D’Ettorre (Cicli Sport Mania) e Claudia Di Carlo (Functional Fit) sono state le principali protagoniste sul medesimo percorso.

VINCITORI DI CATEGORIA

Juniores: Filippo Del Coco (Dama Pasolini Bikepro)

Open: Franco Casella (Dama Pasolini Bikepro)

Master donna junior: Martina D’Ettorre (Cicli Sport Mania)

Master donna: Karin Sorgi (Lineaoro Bike Avezzano)

Elite sport: Marco Paiorisi (Attitude Team)

Master 1: Luca Alfano (Attitude Team)

Master 2: Alessio Ruzza (Bike Shock Team)

Master 3: Luigi Ferritto (Team Giannini)

Master 4: Massimiliano Di Sabatino (Rampiclub Val Vibrata)

Master 5: Gianluca Le Donne (Mtb Scanno)

Master 6: Paolo Altamura (Team Go Fast)

Master 7: Marco Fortunato (Lineaoro Bike Avezzano)

Master 8: Lorenzo D’Aversa (El.Ca Di Tizio)