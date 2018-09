Fossacesia, lavori per il ripristino dei canali di scorrimento delle acque

FOSSACESIA – Il Consorzio di Bonifica Sud, dopo la riunione con il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ed il delegato all’Agricoltura Lorenzo Santomero, sta procedendo in questi giorni alla messa in sicurezza, alla pulizia e regimazione di canali per il deflusso delle acque nel territorio comunale di Fossacesia. La notizia è stata confermata da Franco Amicone, Commissario del Consonrzio, che ha dichiarato:

“I consorziati sono sempre i protagonisti dell’intera attività del Consorzio di Bonifica; insieme alle Organizzazioni agricole, Coldiretti e Cia, abbiamo verificato alcune criticità sul territorio, dove non si interveniva da anni, ed anche su sollecitazione dell’ Amministrazione Comunale di Fossacesia, abbiamo svolto e stiamo continuando alcuni lavori di ripulitura e regimazione, dei principali canali di scolo e deflusso, mettendo in sicurezza non solo l’agricoltura ma anche tutte le altre attività produttive dell’area. È ferma intenzione del Consorzio realizzare altri investimenti infrastrutturali irrigui, nello stesso bacino, per i prossimi mesi”.

I lavori hanno riguardato il ripristino e la pulizia del canale in Via Fonte Antoni, a partire dalla ex Cooperativa sociale, hanno riguardato l’area che da via Selvetta fino al mare e, al momento, proseguono nel canale in via Piane.

“Gli interventi erano necessari e sono arrivati anche a seguito degli incontri che abbiamo avuto in Comune, richiesti dal Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, e da me, nella primavera scorsa e l’ultimo, il 13 luglio – ha precisato Lorenzo Santomero, Consigliere comunale delegato alle Politiche per l’Agricoltura –. In questi anni, nonostante le difficoltà economiche del Consorzio, abbiamo costantemente segnalato le difficoltà del nostro territorio, insistendo sull’importanza e sulle problematiche dei nostri agricoltori. Alla fine l’abbiamo spuntata e di questo ringrazio il Commissario Amicone per la sensibilità dimostrata”.

“Sono lavori che si concluderanno prima della stagione invernale grazie ai quali una vasta area del nostro territorio verrà messa in sicurezza – commenta il Sindaco, Di Giuseppantonio -. E sono interventi importanti anche a livello ambientale. Sono soddisfatto, soprattutto perché siamo riusciti a dare una grossa mano ai nostri produttori agricoli”.