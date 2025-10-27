Home » Attualità » Abruzzo: graduatorie FSE+ su lavoro e welfare
Abruzzo: graduatorie FSE+ su lavoro e welfare

Pubblicate le graduatorie FSE+ per assunzioni svantaggiate e welfare aziendale. Scadenze, investimenti e obiettivi della Regione Abruzzo

da Marina Denegri
Tiziana Magnacca

Foto Regione Abruzzo

REGIONE – Sono online sul sito coesione.regione.it le graduatorie definitive relative al primo sportello dei bandi:

  • Incentivi per l’assunzione di soggetti svantaggiati
  • Welfare aziendale

Entrambi gli interventi rientrano nella programmazione del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) e rappresentano un passo concreto verso un Abruzzo più inclusivo, equo e competitivo.

L’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca (nella foto)ha dichiarato: “Questi bandi non sono semplici strumenti amministrativi, ma espressione di una visione che mette al centro le persone, il lavoro e il benessere”.

Inclusione lavorativa

Con il bando dedicato all’assunzione di soggetti svantaggiati, la Regione ha investito 1 milione di euro per sostenere tirocini, contratti a tempo determinato e indeterminato, rivolti a persone disoccupate in condizioni di svantaggio o disabilità.

Benessere organizzativo

Il bando “Welfare aziendale”, finanziato con 4 milioni di euro, promuove soluzioni innovative per la conciliazione vita-lavoro, rivolgendosi a imprese, enti del terzo settore, cooperative e liberi professionisti.

Prossime scadenze

Seconda graduatoria “Assunzioni svantaggiati”: dopo il 30 novembre 2025

Scadenza “Welfare aziendale”: 18 dicembre 2026

Per consultare le graduatorie e accedere alla documentazione: www.coesione.regione.abruzzo.it