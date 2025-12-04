Giunta Regionale, i provvedimenti approvati il 4 dicembre 2025

REGIONE – La Giunta Regionale Abruzzo si è riunita oggi in seduta ordinaria approvando un ampio pacchetto di provvedimenti che spaziano dall’ambiente alla sanità, dall’agricoltura alle politiche sociali.

Su proposta del Presidente Marco Marsilio è stato nominato Eligio Di Marzio come Responsabile del Procedimento per il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale e avviata la fase preliminare di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, con obiettivi ambiziosi: riduzione dei conferimenti in discarica al 10% entro il 2035 e riciclaggio al 65%.

La Giunta ha designato l’avvocato Luca Giacobbe come nuovo Responsabile per la Protezione dei Dati e ha approvato accordi strategici: con il Ministero dell’Ambiente per impianti da fonti rinnovabili, con la Presidenza del Consiglio per i “Punti Digitali Facili” del PNRR, e con la società in house FI.R.A. S.p.A. per assistenza tecnica e aiuti straordinari alle aziende zootecniche colpite dalla Blue Tongue Virus.

Sul fronte delle risorse, sono stati conferiti incarichi dirigenziali a Dario Ciamponi e Mariangela Tucceri, autorizzata una riserva di alloggio ERP a Civita d’Antino per emergenza abitativa e approvata la variazione al Bilancio di Previsione 2025-2027, con fondi destinati a progetti ambientali, sociali, scolastici e sanitari, tra cui qualità dell’aria, telemedicina, centri per l’impiego e digitalizzazione post-sisma.

In ambito sanitario, via libera agli accordi con i medici di emergenza territoriale e con le farmacie per la somministrazione dei vaccini antinfluenzali e la distribuzione di dispositivi per il diabete. È stato recepito anche l’accordo nazionale sulle linee guida per la produzione di sangue ed emocomponenti ad uso veterinario.

La Giunta ha inoltre approvato il Programma Regionale per l’Internazionalizzazione 2026-2027, aderito al bando ONLIFE+ per la formazione digitale e recepito il decreto nazionale sulle risorse per le pari opportunità, destinando oltre 2,1 milioni di euro a interventi contro la violenza sulle donne e a servizi per uomini autori di violenza.

Infine, è stato dato il via libera all’atto di indirizzo per i contributi ai grandi eventi 2025, confermando l’attenzione della Regione verso cultura, sport e iniziative di rilievo per il territorio.