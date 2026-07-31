Giunta Regionale, i provvedimenti approvati il 31 luglio 2026

REGIONE – La Giunta regionale dell’Abruzzo si è riunita oggi in seduta straordinaria per approvare una serie di provvedimenti strategici che interessano sanità, attività produttive, settore agroalimentare e politiche di sicurezza. Un pacchetto di atti che rafforza la programmazione regionale e consolida la collaborazione con enti, consorzi e istituzioni nazionali.

Su proposta dell’assessore Nicoletta Verì, è stato approvato il Programma gestionale di attuazione del Piano Oncologico regionale, documento che definisce azioni, strumenti e strategie per l’implementazione digitale del Piano Oncologico della Regione Abruzzo. L’obiettivo è migliorare la presa in carico dei pazienti, potenziare la rete oncologica e rendere più efficiente la gestione dei dati clinici attraverso sistemi digitali integrati.

Su proposta dell’assessore Tiziana Magnacca, la Giunta ha conferito a Franca Maria Marsili, dirigente del Servizio “Attività Produttive”, le funzioni di Direttore del Dipartimento Lavoro e Attività Produttive in caso di assenza o impedimento del titolare, Germano De Sanctis. Una misura che garantisce continuità amministrativa e operativa in un settore cruciale per lo sviluppo economico regionale.

Il vice Presidente Emanuele Imprudente ha presentato le proposte relative alla gestione delle rese del Pecorino IGT Terre d’Abruzzo (o Terre Abruzzesi) e del Montepulciano d’Abruzzo DOC, pervenute dal Consorzio di tutela dei vini d’Abruzzo. La Giunta ne ha preso atto e le ha recepite, rafforzando il dialogo con la filiera agroalimentare e vitivinicola regionale e sostenendo la qualità delle produzioni certificate.

Infine, su proposta dell’assessore Roberto Santangelo, è stata approvata la delibera contenente il protocollo d’intesa tra Regione Abruzzo e Ministero dell’Interno per attività di prevenzione e contrasto alla criminalità. Il documento prevede l’adozione di sistemi integrati di controllo e strumenti di coesione territoriale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza urbana e la collaborazione tra istituzioni.

La seduta straordinaria conferma l’impegno della Regione Abruzzo nel rafforzare la programmazione sanitaria, sostenere il sistema produttivo, valorizzare le eccellenze agroalimentari e promuovere politiche di sicurezza sempre più efficaci.