Abruzzo Generazioni Future: al via i voucher fino a 4.000 euro per vacanze studio all’estero

REGIONE – È stato pubblicato questa mattina sul sito della Regione Abruzzo, nella sezione dedicata dello Sportello digitale, l’Avviso pubblico “Abruzzo Generazioni Future – Voucher per vacanze studio all’estero”. Si tratta di una misura strategica che mette a disposizione 500.000 euro provenienti dal PR FSE+ 2021-2027, con l’obiettivo di rafforzare le competenze linguistiche e favorire l’inclusione degli studenti delle scuole secondarie di primo grado abruzzesi, sia statali che paritarie.

Il programma prevede l’erogazione di voucher individuali fino a 4.000 euro, a copertura totale delle spese: corso di lingua, viaggio, vitto, alloggio e assicurazione. I soggiorni studio dovranno svolgersi all’estero, avere una durata minima di 7 giorni e collocarsi nel periodo compreso tra giugno e settembre 2027.

L’assessore all’Istruzione Roberto Santangelo ha sottolineato il valore sociale e formativo dell’iniziativa: «Con questo provvedimento mettiamo in campo una risorsa fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi, sostenendo in modo tangibile le famiglie abruzzesi. L’apprendimento delle lingue e l’apertura internazionale non devono essere un privilegio, ma un’opportunità accessibile a tutti. Vogliamo un Abruzzo sempre più europeo e inclusivo».

Requisiti per accedere al contributo

Possono beneficiare del voucher gli studenti che rispettano i seguenti criteri:

Residenza in Abruzzo

Iscrizione a una scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2026/2027

ISEE non superiore a 35.000 euro

Nessuna insufficienza nell’anno scolastico 2025/2026

Le domande dovranno essere presentate direttamente dagli Istituti scolastici attraverso lo Sportello digitale regionale.

La finestra temporale per l’invio delle istanze sarà aperta dal 15 ottobre al 3 novembre 2026, con assegnazione dei voucher tramite modalità “a sportello”, ovvero in ordine cronologico di arrivo, fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Con questo Avviso, la Regione Abruzzo conferma il proprio impegno nel sostenere la formazione linguistica, l’inclusione sociale e le opportunità internazionali per le nuove generazioni, investendo in un futuro più competitivo e aperto al mondo.