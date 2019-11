Giulio D’Angelo torna a guidare la Lisciani Calcio a 5

“Sicuramente debuttare con l’Area L’Aquila è difficile, essendo una partita che può indirizzare il campionato. Servirà attenzione nel commettere meno errori possibili e servirà maggiore incisività”

TERAMO – La società ASD Lisciani Calcio a 5 comunica di aver affidato l’incarico di allenatore a Giulio D’Angelo. La scelta ha immediata attuazione e il nuovo trainer ha già diretto il primo allenamento alla Palestra Comunale di Torricella Sicura.

D’Angelo, classe 1975, ha allenato fino alla stagione agonistica 2016/2017 il Città Di Teramo. Successivamente è passato proprio alla Lisciani, arrivando anche al secondo posto nel girone di andata della stagione 2017/2018 in C1. Lo scorso anno ha iniziato la sua avventura nel Real Ancaria, nel campionato marchigiano.

Al nuovo mister il più grande in bocca al lupo, già per la partita con l’Area L’Aquila in programma sabato alle ore 15:00 proprio a Torricella.

“Sono emozionato nel tornare in questa realtà”, le prime dichiarazioni di D’Angelo, “Soprattutto nel rivedere una parte di quel gruppo che ho già conosciuto qualche anno fa. Ho trovato dei ragazzi vogliosi di fare e pronti ad assimilare le idee che cercherò di trasmettere strada facendo. Di quello che è stato fatto fino a qui posso dire una cosa e credo sia condivisa da tutto l’ambiente, cioè che la Lisciani ha raccolto meno di ciò che ha seminato. Lo dico perché tutti, bene o male, abbiamo visto alcune partite della squadra, capace di mettere in difficoltà anche realtà più blasonate. Ogni punto va guadagnato e il nostro obiettivo primario è ridimensionare il gap rispetto a chi ci precede. Non è mia intenzione stravolgere la squadra, non credo sia giusto per il lavoro portato avanti fin qui. Lavoreremo sulla difesa, è un punto di partenza. Sicuramente debuttare con l’Area L’Aquila è difficile, essendo una partita che può indirizzare il campionato. Servirà attenzione nel commettere meno errori possibili e servirà maggiore incisività”.