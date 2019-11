Matteo Panetta, primo al concorso Lions International “Un Poster per la Pace”

SILVI MARINA – Grande festa domenica 10 novembre nel Centro Universo di Silvi Marina per la cerimonia di premiazione del concorso “Un Poster per la Pace” organizzato dal Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano. Alla presenza di genitori e insegnanti sono stati consegnati i riconoscimenti ai cinque vincitori della selezione locale del concorso, uno per ogni Istituto Comprensivo che ha partecipato all’iniziativa:

Primo premio I.C. Roseto I – Scuola Media Cologna Spiaggia, Matteo Panetta

Primo premio I.C. Cellino Scuola Media Cermignano, Christian Battipane

Primo premio I.C. Cellino – Scuola Media Cellino Attanasio, Giada Di Michele

Primo premio I.C. Roseto 2 – Scuola Media Fedele Romani, Matteo Di Battista

Primo premio I.C. Falcone Borsellino – Scuola Media Basciano, Beatrice Candelori

Il presidente del Lions Club Roseto degli Abruzzi Valle del Vomano, Nadja Ettorre ha dichiarato di essere rimasta particolarmente colpita dalla creatività e dalla capacità espressiva degli studenti delle scuole “È evidente che questi giovani hanno delle grandi idee su quello che la pace rappresenta per loro. Sono lieta di avere offerto loro l’opportunità di condividere questa visione di pace con gli altri. Ringrazio di cuore la proprietà del centro Universo nella persona di Alessandro D’Eugenio e il Direttore Marco Botta per aver accolto l’esposizione dei Poster e la cerimonia di premiazione dei ragazzi e i Vigilantes che hanno collaborato all’allestimento dei lavori”.

“I poster dei ragazzi selezionati proseguiranno nella selezione a livello distrettuale e multidistrettuale per accedere alla selezione finale, durante la quale si sceglierà il primo classificato a livello internazionale”, ha dichiarato Nadja Ettorre.

L’iniziativa era rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di 1° grado del territorio e ha visto la partecipazione di 131 studenti provenienti da 4 Istituti Comprensivi e 5 scuole medie: Basciano, Cermignano, Cellino, Roseto 1 e Roseto 2.