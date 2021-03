Giulianova, vaccinazioni ultra 80enni: bilancio della prima fase

Vaccinate 1.189 persone grazie al lavoro di squadra di medici, personale sanitario e volontari. Albani: “Siamo molto soddisfatti dell’esito positivo di questa prima fase“

GIULIANOVA – Nella giornata di ieri si è conclusa la prima fase di vaccinazioni anti Covid-19 riservata ai cittadini ultra 80enni giuliesi, che si sono registrati sulla piattaforma regionale dedicata. Dalle ore 09.00 alle 20.00, ieri ed oggi, presso la sala polifunzionale “I Pioppi” nel quartiere Annunziata, sei equipe mediche dell’ospedale di Giulianova “Maria SS dello Splendore”, coordinate dal dottor Paolo Calafiore, hanno vaccinato 1.189 persone (596 nella giornata di ieri e 593 in quella di oggi).

Alla manifestazione d’interesse a vaccinarsi hanno risposto circa 1.400 cittadini ultra 80enni di Giulianova, di cui utenti risultati allettati, quindi impossibilitati a recarsi in sede di vaccinazione, e che verranno contattati in un secondo momento e vaccinati a domicilio. Altri invece, che in questi giorni sono stati contattati dalle dipendenti del Segretariato Sociale e dai volontari, non hanno effettuato la somministrazione del vaccino perché già vaccinati o in malattia.

“Siamo molto soddisfatti dell’esito positivo di questa prima fase di vaccinazioni anti Covid-19 – dichiara la vice sindaco Lidia Albani – abbiamo respirato aria di speranza in questi giorni ed assistito al lavoro impeccabile di medici e personale sanitario, coordinati dal dottor Calafiore, di tutti i volontari di Protezione Civile e Croce Rossa, del personale del Segretariato Sociale e dei dipendenti comunali. Abbiamo ammirato con quale professionalità, umanità e gentilezza hanno assistito gli anziani e i loro accompagnatori. Siamo orgogliosi e riconoscenti a questa grande squadra, grazie al cui impegno, l’organizzazione della prima fase vaccinale è stata soddisfacente e molto apprezzata”.