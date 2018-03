Giulianova, trasporto scolastico: si lavora per il nuovo bando

La vicesindaca Cameli: “Si stanno studiando punti di raccolta lungo i percorsi e la rimodulazione delle tariffe per agevolare le famiglie a basso reddito”

GIULIANOVA (TE) – In vista della naturale scadenza del contratto per la fine dell’anno scolastico, la Giunta ha dato mandato al dirigente d’area ed agli uffici competenti per la predisposizione del nuovo bando relativo al trasporto scolastico.

“Il dirigente e gli uffici – dichiara la vicesindaca con delega a Pubblica istruzione ed alle Politiche sociali Nausicaa Cameli – sono già al lavoro sul capitolato e sui relativi atti propedeutici. Abbiamo anche attivato un tavolo tecnico con la Polizia municipale ed il Settore tecnico del Comune per individuare lungo i percorsi i punti di raccolta e stazionamento degli alunni. Altro aspetto importante è quello riguardante le tariffe. Diciamo subito che aumenti non ve ne saranno. Piuttosto si sta vagliando l’ipotesi concreta, basata su un principio equitativo e di giustizia sociale, tesa a rimodulare le tariffe in relazione al reddito. Per cui, sulla scorta dell’ISEE, le famiglie a basso reddito, e a maggior ragione quelle che versano in uno stato di conclamata sofferenza economica, pagheranno di meno o non pagheranno affatto”.