Giulianova, spostamento degli uffici del Segretariato Sociale e Servizio sociale

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova comunica che, al fine di effettuare i lavori di installazione di sistemi di sicurezza, gli uffici del Segretariato Sociale e del Servizio sociale professionale, attualmente ubicati all’interno del parco Cerulli in Viale Orsini, verranno temporaneamente dislocati in altri locali adibiti a sportello ed in una stanza a piano terra nella sede comunale distaccata di via Bindi.

Gli uffici effettueranno i seguenti orari:

lunedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00

martedì dalle ore 14.00 alle ore 18.00

mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 14.00

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30;

Gli utenti possono contattare il Segretariato Sociale al numero telefonico 085/8021214.