Giulianova, il Sindaco Costantini in isolamento fiduciario

Il primo cittadino ha preso la decisione dopo essere entrato in contatto con una persona risultata positiva al virus: “senso di responsabilità verso i miei collaboratori ed i cittadini”

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini ha deciso di mettersi in isolamento fiduciario, dato che, in questi giorni, il primo cittadino sarebbe entrato in contatto con una persona risultata positiva al tampone da covid-19.

Dopo aver appreso della positività del soggetto, il Sindaco Costantini si è premunito di effettuare immediatamente un primo tampone, il cui risultato ha dato esito negativo.

“Per senso di responsabilità nei confronti della Giunta, dei miei collaboratori, dei dipendenti comunali e dell’intera comunità, ho deciso di adottare l’isolamento fiduciario – ha dichiarato il Sindaco Costantini – fino all’esecuzione di un secondo tampone che, speriamo, confermi l’esito negativo. Purtroppo il virus è subdolo e potrebbe manifestarsi anche tra qualche giorno. Invito i cittadini a proteggersi e a proteggere il prossimo, con il rispetto di tutti i protocolli anti contagio”.