Giulianova, siglata convenzione con l’Università degli Studi di Teramo

Servirà per agevolare i propri dipendenti in percorsi formativi universitari. Il sindaco: “avrà una durata di 5 anni accademici e non comporterà di per sé alcun onore per il Comune“

GIULIANOVA – É stata firmata in questi giorni una convenzione tra il Comune di Giulianova e l’Università degli Studi di Teramo, che garantirà ai dipendenti comunali la possibilità di un percorso formativo universitario, data la forte necessità in un contesto normativo di svolgere continue attività di aggiornamento ed acquisire nuove competenze.

“Con questo accordo, stipulato a seguito del mio incontro con il Magnifico Rettore Dino Mastrocola, l’Università di Teramo rappresenterà per il nostro Ente, un provider territoriale di alta formazione – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – capace di costruire programmi istruttivi specifici che partano dall’analisi delle strategie di governo, dalle criticità dei processi di cambiamento e dai bisogni professionali del personale dipendente, al fine di dare risposte formative più efficaci. La convenzione, che avrà una durata di 5 anni accademici e non comporterà di per sé alcun onore per il Comune, prevede anche agevolazioni economiche rivolte ai dipendenti, per i quali l’Università si impegna a concedere una riduzione del 30% dell’ammontare del contributo annuale delle tasse universitarie”.