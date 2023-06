Giulianova, scadenza iscrizioni servizi scolastici 2023/24

GIULIANOVA – E’ il 30 giugno, il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione ai servizi di refezione, scuolabus, assistenza pre e post scuola, per l’ Anno scolastico 2023-2024. La scadenza è tassativa e non prorogabile. Gli Uffici comunali invitano gli interessati a procedere.

Gli Uffici comunali della Pubblica Istruzione ricordano che le domande per l’ iscrizione ai servizi di refezione e trasporto destinati agli iscritti alle scuole Materne, Elementari e Medie del Comune, oltre a quello di assistenza pre e post scuola, per l’anno scolastico 2023-2024, scadono tassativamente e improrogabilmente il prossimo 30 giugno.

Gli interessati devono procedere entro quella data, pena l’esclusione dal servizio.

Avvisi di refezione e trasporto al link https://www.comune.giulianova.te.it/area_letturaNotizia/184672/pagsistema.html

Assistenza pre e post scuola: https://www.comune.giulianova.te.it/area_letturaNotizia/176848/pagsistema.html