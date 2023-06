Teramo, disinfestazione del territorio: l’intervento del 3 e 4 luglio

TERAMO – Il Comune di Teramo comunica che nella notte compresa tra lunedì 3 e martedì 4 luglio, a partire dalle ore 22.30, verrà effettuato il trattamento di disinfestazione contro insetti alati nel territorio comunale di Teramo.

Precauzionalmente si raccomanda di:

non sostare in ambienti aperti, durante e dopo il trattamento;

tenere le finestre chiuse;

tenere gli animali domestici riparati;

evitare di stendere la biancheria;

evitare parcheggi di autovettura o altri mezzi che possano ostacolare le operazioni di disinfestazione.

In caso di maltempo, il trattamento non effettuato verrà riprogrammato e svolto in data successiva, che sarà opportunamente comunicata.