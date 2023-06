Festa del Peperone a Sant’Onofrio di Campli 2023

Dal 28 giugno al 2 luglio in piazza Madonna delle Vittorie, tra antichi sapori e spettacoli musicali sotto le stelle la seconda edizione

SANT’ONOFRIO – Prende il via domani la seconda edizione della Festa del Peperone a Sant’Onofrio di Campli, organizzata dall’APS Pro Loco Sant’Onofrio e dintorni, con il patrocinio del Comune di Campli. In piazza Madonna delle Vittorie, dal 28 giugno al 2 luglio, si svolgeranno cinque serate all’insegna del gusto e della convivialità, con piatti tipici e proposte originali per grandi e piccoli.

“Con la Festa del Peperone di Sant’Onofrio, che segue di qualche settimana il successo dell’AperiPost – afferma il sindaco di Campli, Federico Agostinelli – entra nel vivo il calendario eventi estivi del Comune di Campli, che quest’anno è davvero ricchissimo, con tante manifestazioni che promuovono tutto il territorio”.

“Il menù – dichiara il presidente dell’APS Mario Zivelli – è curato personalmente dallo staff Pro Loco e propone, tutte le sere, frittelle classiche, al prosciutto e frittelle con i peperoni fritti, panini con salsiccia e peperoni fritti, calzoni, peperoni ripieni, mezze maniche con salsiccia e peperone crusco, i mitici “Paparille Pummadore Ove e Saggicce”, un piatto tipico della nostra tradizione, oltre agli immancabili arrosticini”.

Gli stand saranno aperti dalle ore 19, con ampia scelta di vini locali e birre alla spina e un’attenzione particolare è stata riservata all’intrattenimento, con spettacoli musicali e concerti live per tutti i gusti in tutte e cinque le serate: dal rock&blues della Pentatonyca band (28 giugno), alla musica italiana e internazionale della Senso Unico Live Band (29 giugno), dal trio Cambio Stile (30 giugno), alla cover band di Ligabue “Liga Live” (1 luglio), per finire con i Triumvirale (domenica 2 luglio).