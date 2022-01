Giulianova, rottura del collettore fognario: ecco dove

Profonda voragine in via Bompadre per la rottura del collettore fognario. La Ruzzo Reti procede ai lavori di riparazione

GIULIANOVA – La società Ruzzo Reti rende noto che sono partiti, a poche ore della segnalazione ricevuta, i lavori di manutenzione straordinaria in un tratto di via Bompadre. Nell’area, infatti, si è verificata, lo scorso fine settimana, una profonda voragine causata dalla rottura del collettore fognario. La Polizia municipale, intervenuta per tempo, ha transennato la zona e chiuso la stessa al transito delle auto. La ditta montoriese esecutrice dei lavori sta provvedendo a regimentare il traffico in prossimità del cantiere. Le operazioni proseguiranno fino al completo ripristino dello stato dei luoghi.