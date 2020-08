Giulianova, riqualificazione urbana: lavori su rotatorie e incroci [FOTO]

Costantini: “Sono interventi che vanno a migliorare il decoro, la sicurezza stradale e la vivibilità complessiva della nostra città”

GIULIANOVA – Prosegue a pieno ritmo il piano di manutenzione delle strade e della riqualificazione urbana della città di Giulianova avviato dall’Amministrazione Costantini. Grazie ad interventi in economia, è in corso un programma completo di rifacimento dei cordoli stradali posti in prossimità delle rotatorie e dei principali incroci presenti sul territorio comunale da nord a sud, a partire da quelli già realizzati all’incrocio per Bivio Bellocchio, zona industriale di Colleranesco, incrocio di viale Gramsci in prossimità dell’Ospedale e tanti altri:

“Sono interventi che vanno a migliorare il decoro, la sicurezza stradale e la vivibilità complessiva della nostra città – spiega il Sindaco di Giulianova, Jwan Costantini -. Dopo i lavori di asfaltatura delle principali arterie cittadine, stiamo dando attuazione anche alla sistemazione e al rifacimento dei cordoli in prossimità di tutti i principali incroci posti sul territorio comunale. Il piano di manutenzione costante di Giulianova prosegue: vogliamo che la città sia curata attraverso un piano capillare di sistemazione stradale, reperendo i fondi necessari per far intervenire le nostre squadre di pronto intervento ovunque sia necessario, in centro come nelle frazioni, senza trascurare quei piccoli ma ugualmente importanti e necessari interventi su elementi quali cordoli, rotatorie, segnaletica, caditoie, pulizia dei cigli e altri, che ci restituiscono complessivamente un territorio più vivibile, ordinato, decoroso e sicuro”.