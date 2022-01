Giulianova, raccolta speciale rifiuti nelle abitazioni di contagiati da Covid 19

Sarà effettuata una volta a settimana, di martedì o venerdì, la raccolta speciale dei rifiuti presso le abitazioni delle persone contagiate da Covid-19

GIULIANOVA – Gli uffici comunali rendono noto che la raccolta dei rifiuti domestici presso le abitazioni ove risiedono persone colpite da Covid 19 continuerà ad essere svolta una volta a settimana. Al fine di servire tutte le utenze interessate, il servizio sarà effettuato nei giorni di martedì e venerdì.

Gli utenti verranno preventivamente contattati dall’addetto alla raccolta in una delle due giornate. Si ricorda che i rifiuti non vanno differenziati ma conferiti in un unico sacco, che non deve essere depositato all’esterno. Si raccomanda di agevolare gli operatori rispondendo alla chiamata.