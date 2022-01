Pensionamento di Sandro Bontà, consegnata targa di stima

Jwan Costantini: “Siamo sicuri che il pensionamento segnerà per Sandro l’inizio di una nuova stagione, ricca di soddisfazioni e di stimoli”

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini ha consegnato il 13 gennaio una targa, in segno di ringraziamento e di stima, a Sandro Bontà, dipendente “storico” del Comune di Giulianova, che ha da poco tagliato il traguardo del pensionamento. “Salutiamo Sandro con grande affetto – sottolinea il Sindaco – E’ stata, la sua, una presenza sorridente, positiva, nel nostro quotidiano. Siamo sicuri che il pensionamento sarà per lui un periodo non solo sereno, ma anche ricco di soddisfazioni e di nuovi stimoli”.

“Il mio ingresso in Comune risale all’ 8 Agosto 1979 – ricorda Sandro Bontà- Gli anni sono davvero volati. Avrò tutto il tempo, ora, per vivere la città, stare con gli amici e la famiglia, coltivare interessi e passioni. Tanta parte della mia vita è trascorsa in municipio, ed è per questo che, come d’altronde ogni cittadino, continuerò a considerarlo uno spazio familiare, un luogo che, in qualche modo, ancora mi appartiene”.