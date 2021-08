Giulianova, piscina comunale: torna il nuoto libero con green pass

GIULIANOVA – Da giovedì sarà possibile tornare a nuotare nella piscina comunale. L’ingresso nell’impianto di via Ippodromo è consentito, per ora, solo di mattina, dalle 8.30 alle 14. E’ già pronto uno specifico regolamento contenente le disposizioni di sicurezza a cui gli utenti dovranno attenersi.

«Il fatto che si possa praticare il nuoto libero è un segnale di ripresa, ma anche di fiducia – spiega Livio Persiani, consigliere delegato allo Sport – Tutte le segnalazioni pervenute dalla ASL di Teramo sono state recepite. Siamo pure intervenuti per risolvere i residui problemi esistenti, anche minimi. Abbiamo effettuato piccole opere di manutenzione, come la ritinteggiatura delle scalinate e dei corrimano. Vogliamo che gli spazi siano sicuri, ma anche accoglienti».

Potranno accedere alle vasche solo gli utenti muniti di certificazione verde o di attestazione di avvenuto test molecolare nelle precedenti 48 ore con risultato negativo. Ogni attività, che sia didattica o libera, sarà organizzata in turni di durata prestabilita. Il personale di servizio sarà in ogni modo a disposizione per eventuali chiarimenti.