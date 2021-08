Alla scoperta della Spoltore Nascosta con un’escursione nel centro storico

SPOLTORE – Italia Nostra alla scoperta della Spoltore Nascosta: l’itinerario disegnato in collaborazione con la Pro Loco di Spoltore Terra dei 5 borghi, attraversa il centro storico di Spoltore alla scoperta di luoghi, ad esempio case di privati, normalmente non visitabili. A condurle venerdì scorso (6 agosto 2021) guide e accompagnatori turistici abilitati, che dalla cripta della Chiesa di San Panfilo dentro le mura (Piazza Di Marzio) seguono un itinerario facile e alla portata di tutti.

Il vice sindaco Chiara Trulli, presente alla piccola escursione, ha ricordato l’impegno dei tanti appassionati: “grazie ai nostri ospiti capeggiati da Mimmo Valente e Massimo Palladini, grazie a Marco De Angelis e all’associazione Fotoamatori Aternum. Grazie all’Amministrazione Comunale e alla Pro Loco di Spoltore Terra dei 5 Borghi: in particolare grazie a Simona D’Annunzio e Martina Pantaleo per le visite guidate, Enrica Verrocchio per l’organizzazione, Chiara Di Zacomo per il supporto, Mariagrazia Controguerra per l’Infopoint. Grazie a Miriam Di Staso e Alessandra Moro e a tutti i loro associati di Malvon Asd per le splendide dimostrazioni di tango argentino. Grazie alla Soms per i locali. Grazie Maria per la foto. Una squadra fantastica”.