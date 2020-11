Giulianova, pavimentazione su Piazza Buozzi, partono gli interventi

Da giovedì 12 novembre riapre al traffico veicolare anche il secondo tratto di Corso Garibaldi, divieto di sosta e di transito su piazza Buozzi e via Acerbo

GIULIANOVA – L’Assessore ai Lavori Pubblici Giampiero Di Candido comunica che, da giovedì 12 novembre, verrà riaperto al traffico veicolare il secondo tratto di Corso Garibaldi, dove sono stati ultimati gli interventi di sistemazione della pavimentazione.

Nella stessa data verrà istituito il divieto di sosta e di transito su piazza Buozzi e via Acerbo, per dare il via al secondo intervento di manutenzione straordinaria sulla pavimentazione della parte carrabile della piazza.

Contestualmente, con ordinanza firmata dal Comandante della Polizia Municipale Roberto Iustini, dalle ore 07.00 di giovedì 12 novembre fino al termine dei lavori, verrà disposto il senso unico di marcia sulle vie Bindi e Piave con direzione da Piazza della Libertà a via Veneto. Inoltre su un tratto di via Piave, sarà consentita la sosta alle sole autovetture su ambo i lati della strada.

“Al via i lavori del primo loto di piazza Buozzi, che va dal corso fino al tratto davanti al Duomo di San Flaviano- dichiara l’Assessore Di Candido – contiamo così di restituire questo tratto di piazza ai residenti e ai commercianti prima delle festività natalizie, mentre il secondo lotto partirà dopo Natale. Con il Comandante Iustini abbiamo deciso di istituire il senso unico di marcia sulle vie Bindi e Piave per ricavare un numero più ampio di parcheggio che vada a colmare il disagio del divieto di sosta in Piazza Buozzi”.