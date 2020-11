Convegno “Ripartiamo dal territorio” a Chieti, l’intervento di Marsilio

CHIETI – “Accolgo con grande piacere la presenza in Abruzzo dello Spazio Cassa Depositi e Prestiti, istituto che promuove lo sviluppo economico e sociale del Paese attraverso sostegni finanziari mirati e strategici”. Lo ha dichiarato il presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, questa mattina, a Chieti, in occasione del convegno “Ripartiamo dal territorio”, svoltosi a Palazzo De Mayo, sede del nuovo spazio Cassa Depositi e Prestiti.

“Si tratta di un Istituto – ha proseguito Marsilio – con il quale ci accingiamo, in un’ottica di massima collaborazione istituzionale, a sottoscrivere un protocollo d’intesa, cui faranno seguito specifici protocolli attuativi di dettaglio per singoli interventi relativi a iniziative di potenziamento del sistema infrastrutturale e rilancio economico del territorio. Prezioso il supporto in materia di consulenza e assistenza alle pubbliche amministrazioni, – ha concluso il Presidente – per ciò che attiene alle infrastrutture e per gli strumenti che mette a disposizione delle imprese in relazione ai loro fabbisogni di ricerca, sviluppo, innovazione, crescita, internalizzazione ed export”.

Foto tratta dal portale web Regione Abruzzo