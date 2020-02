Giulianova, Parco comunale via Del Campetto: al via i lavori [FOTO]

Da lunedì 3 febbraio sono partiti i lavori di riqualificazione e sostituzione dei giochi per bambini

GIULIANOVA – Al via gli interventi manutentivi sui giochi e la sostituzione di alcuni di essi al parco comunale di via Del Campetto. Già dalle prime ore di oggi gli operai erano al lavoro per un sopralluogo dell’area verde ed hanno ricevuto la visita del Sindaco Jwan Costantini.

A breve, come già annunciato dall’Assessore con delega al Verde Pubblico Federico Taralli, nuove aree attrezzate per lo svago dei bambini verranno istallate nel parco “Alfredo Cerasari” di via Bellini e all’interno dei parchi cittadini del quartiere Annunziata.

Nella foto gli interventi al parco comunale di Via Del Campetto