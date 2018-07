Giulianova ottiene il riconoscimento Spighe Verdi della FEE

Si tratta del secondo anno consecutivo. Il sindaco e l’assessore al Turismo: “Con Bandiera Verde, Bandiera Blu ed ora le Spighe anche quest’anno tris vincente di certificazioni d’eccellenza”

GIULIANOVA – Grandissima soddisfazione da parte del sindaco Francesco Mastromauro e dell’assessore al Turismo Fabrice Ruffini per l’ennesima certificazione d’eccellenza ottenuta da Giulianova quest’anno. Dopo infatti la Bandiera Verde e quella Blu, la città conquista per il secondo anno consecutivo le “Spighe Verdi”, riconoscimento assegnato dalla FEE, la Foundation for Environmental Education, per lo sviluppo rurale sostenibile ed il paesaggio.

“Lo scorso anno – ricordano il sindaco e l’assessore Ruffini – Giulianova fu l’unica località abruzzese, tra le 27 italiane, a venire insignita del riconoscimento, permettendo così all’Abruzzo di figurare tra le 11 regioni che potevano vantare almeno una città con la Spiga Verde. La cui assegnazione, è bene rammentarlo, si ottiene solo al termine di valutazioni, attente e rigorose, condotte dai ministeri delle Politiche Agricole e dei Beni Culturali, dal Comando Unità Tutela Forestale dell’Arma dei Carabinieri, dall’Ispra e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Dunque anche quest’anno Giulianova acquisce, in ambito turistico, un ruolo di grande importanza e particolarmente significativo giacché, con Bandiera Verde, Bandiera Blu e Spighe Verdi disponiamo di un tris vincente di certificazioni d’eccellenza”.

Il riconoscimento verrà consegnato il 23 luglio a Roma nella sala Spadolini del Ministero per i Beni e le attività culturali di via del Collegio Romano.