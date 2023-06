Giulianova, nuovo campetto da calcio a Villa Pozzoni

Dopo l’inaugurazione simbolica, quella “sportiva” con la prima partita giocata: domani, alle 18, gli amministratori comunali sfidano i rappresentanti dell’associazione di quartiere

GIULIANOVA – Domani alle 18, una rappresentanza dell’associazione di quartiere di Villa Pozzoni incontrerà, in un’amichevole di calcio, gli amministratori comunali. La partita si giocherà sul rinnovato campo, inaugurato nel quartiere questo pomeriggio. Sarà una partita senza sconti da entrambe le parti, ma all’insegna di un risultato, quello importante, già raggiunto: Villa Pozzoni ha uno spazio per il gioco del calcio finalmente riqualificato, con una nuova recinzione e un tappeto in erba sintetica. La vittoria, contrariamente a quanto accade negli scontri diretti, non dipenderà dunque dalla reti segnate perchè appartiere già alle due “formazioni”: ai residenti di Villa Pozzoni, che aspettavano da tempo un impianto decoroso e funzionale, e alla maggioranza amministrativa, che ha mantenuto la promessa fatta.

Questo pomeriggio, intanto, ha tagliato il nastro il Sindaco Jwan Costantini. Al suo fianco, il consigliere comunale Giulio Garzarella ed il presidente dell’ associazione di quartiere Fabrizio Mancini. Tutt’intorno, i residenti, i bambini, le famiglie, chi pratica il calcio e chi preferisce guardarlo.

La cittadinanza è invitata ad assistere domani alla partita inaugurale e a fare il tifo, non solo per le squadre in campo, ma anche per un quartiere che continua a dimostrare entusiasmo, fantasia e spirito di collaborazione.