Giulianova, iscrizioni al servizio di pre e post scuola A.S. 2022/23

GIULIANOVA – Gli Uffici comunali rendono noto che, a partire da oggi, 31 agosto, e fino al prossimo 16 settembre, sono aperte le pre-iscrizioni al al servizio di pre e post scuola per l’Anno Scolastico 2022/2023. Il servizio sarà espletato fino ad un anticipo massimo di 45 minuti in entrata e fino ad un posticipo massimo di 45 minuti in uscita dell’orario scolastico.

Le domande su apposita modulistica dovranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune o inviate tramite pec all’indirizzo PEC: protocollogenerale@comunedigiulianova.it, indicando nell’oggetto della Pec la dicitura “Iscrizione al servizio di PRE-POST Scuola per l’A.S. 2022-2023”.

Il costo del servizio, pari a 150 euro annui, è da corrispondere mediante accesso alla piattaforma “PagoPa” presente sul sito web del Comune di Giulianova o accedendo al link https://giulianova.comune.plugandpay.it/ dopo aver ricevuto conferma dall’Ente. La procedura potrà essere effettuata tramite pc, tablet, smatphone con connessione Internet.

Avviso e modulo al link https://www.comune.giulianova.te.it/area_letturaNotizia/176848/pagsistema.html