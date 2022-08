Teramo, riqualificazione della viabilità: approvato il progetto

TERAMO – La Giunta comunale, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione e adeguamento normativo della viabilità, delle aree di pertinenza degli edifici pubblici e del nucleo abitato storico di Colleatterrato Alto.

L’intervento prevede la realizzazione di una nuova pavimentazione nell’area del nucleo storico, del tratto in cui insistono le case a schiera, in via Antonio Di Bernardo, nel tratto tra la fontana e il piazzale del vecchio muraglione, in via Indro Montanelli, nel tratto dell’incrocio con via Caporale, e in via Caporale, oltre a una serie di lavori relativi all’adeguamento dei sottoservizi.

Come da progetto, inoltre, saranno sistemata le ringhiere del percorso pedonale che conduce alla fermata del bus e adeguati e riqualificati sia l’accesso pedonale all’ex scuola e all’area della fontana sia l’accesso alla chiesa.

Adesso, il prossimo passo, sarà quello di procedere ad appaltare il primo stralcio dei lavori, che interesserà la realizzazione della nuova pavimentazione dell’area del nucleo abitato storico, per un importo di 200mila euro.