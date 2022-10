Giulianova, interruzione di energia elettrica il 18 ottobre

GIULIANOVA – Il Comune di Giulianova informa i cittadini che l’ E-distribuzione del gruppo Enel , nella giornata di domani, martedì 18 ottobre, effettuerà lavori sui propri impianti in alcune aree della città. Per consentire dette operazioni, sarà temporaneamente interrotto il servizio di energia elettrica dalle ore 9 alle ore 15.30. Il disagio riguarderà alcuni tratti delle vie Thaon de Revel, Monte Zebio, Galilei, Nievo, traversa via Nievo, Cerulli e Cirene. La società ha provveduto ad apporre gli appositi avvisi in corrispondenza dei civici interessati.

