Pescara, avviso per i fondi destinati agli inquilini morosi incolpevoli

Le domande devono essere presentate entro l’11 gennaio 2021. L’assessore Sulpizio: “Siamo vicini alle famiglie in difficoltà economica”

PESCARA – Sul sito web del Comune di Pescara nella sezione “Avvisi, concorsi e Bandi” e sull’Albo Pretorio sono disponibili l’avviso e la modulistica relativa all’assegnazione del “Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli”, finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ripartito tra i Comuni ad alta tensione abitativa e i Comuni capoluogo dalla Regione Abruzzo (delibera di Giunta Regionale n. 767/2020).Tale fondo è finalizzato alla concessione di contributi finalizzati a sanare la morosità incolpevole degli inquilini destinatari di un atto di intimazione di sfratto, quando questa sia stata causata dalla perdita o dalla consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo famigliare. L’importo assegnato al Comune di Pescara è di € 278.638,65.

Le domande di partecipazione al beneficio devono essere presentate entro il termine dell’11.01.2021.

Lo ha reso noto l’assessore Adelchi Sulpizio, titolare della delega alle Politiche Sociali ,che ha così commentato:

“E’ un altro segnale che questa amministrazione rivolge alle famiglie in difficoltà destinando un sostegno concreto, particolarmente necessario in questo periodo di crisi economica. Un plauso – ha concluso Sulpizio – va agli uffici comunali che ancora una volta hanno predisposto in tempi rapidissimi tutti gli atti necessari per la procedura dell’avviso pubblico”.